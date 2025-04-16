Два человека пострадали в ДНР в результате атаки ВСУ
В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) два мирных жителя, в том числе ребенок, пострадали в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 16 апреля сообщил глава региона Денис Пушилин.
«В Буденновском районе Донецка при атаке ударного БПЛА ранения средней степени тяжести получил ребенок. В поселке Еленовка в результате детонации взрывоопасного предмета при покосе травы ранения средней степени тяжести получил сотрудник ФГУП «Железные дороги Новороссии», — написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, Пушилин сообщил, что всего ВСУ совершили более 10 вооруженных атак с помощью ствольной артиллерии калибра 155 мм и ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате повреждения получили три жилых дома и автомобиль.
Ранее, 15 апреля, в результате атак украинских боевиков по Донецкой Народной Республике пострадали два мирных жителя. Также был поврежден газопровод низкого давления в Ясиноватой.