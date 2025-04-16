Власти Курской области сообщили о контактах с правоохранителями по делу Смирнова
Власти Курской области находятся в контакте с правоохранительными органами по поводу уголовного дела бывшего губернатора региона Алексея Смирнова. Об этом 16 апреля заявил врио главы региона Александр Хинштейн.
«Правительство Курской области самым активным образом намерено сотрудничать и с правоохранительными, и со следственными, и с надзорными органами, и будем делать это и далее. Ничего не намерены скрывать», — сказал он в беседе с журналистами, запись которой опубликована в его Telegram-канале.
Он выразил уверенность в том, что следствие и суд объективно рассмотрят обстоятельства дела и установят истину.
Смирнов был задержан ранее в тот же день. Уточняется, что показания против экс-губернатора дал бывший гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, уже арестованный по делу о хищениях при строительстве фортификаций. В тот же день Мещанский районный суд Москвы арестовал бывшего главу Курской области на два месяца.
Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, правоохранители предъявили обвинения Смирнову и его заместителю Алексею Дедову в хищении более 1 млрд рублей.