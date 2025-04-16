Два мирных жителя пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два населенных пункта в Белгородской области, в результате чего ранения получили два мирных жителя. Об этом 16 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В поселке Красная Яруга в результате удара FPV-дрона ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой доставили в Ракитянскую центральную районную больницу (ЦРБ)», — написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в селе Новая Таволжанка беспилотник ВСУ ударил по гражданскому автомобилю. Раненого мужчину доставили в больницу.
14 апреля Гладков сообщил, что украинский беспилотник атаковал село Мокрая Орловка Грайворонского округа Белгородской области. В результате мирный житель получил минно-взрывную травму и проникающее осколочное ранение брюшной полости.