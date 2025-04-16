ФСБ выявила признаки срежиссированной провокации в протесте в Белграде
Федеральная служба безопасности (ФСБ) Россия выявила признаки срежиссированной провокации с участием специально подготовленной группы лиц в протесте 15 марта в Белграде. Документ с итогами расследования был опубликован на сайте Агентства безопасности и информации (БИА) Сербии .
Эксперты ФСБ также опровергли сообщения о якобы имевшем место применении «звуковой пушки» правоохранительными органами Сербии.
«Имеются явные признаки срежиссированной провокации с участием специально подготовленной группы лиц и использованием смартфонов для синхронизации движения при имитации эффекта от акустической пушки, а также блокирования скорой помощи», — говорится в документе.
Опрошенные сотрудники силовых и медицинских служб, присутствовавшие на митинге, сообщили, что не слышали необычных звуков и не наблюдали физиологического воздействия, характерного для «звуковой пушки».
29 марта президент Сербии Александр Вучич сообщил, что представители ФСБ России приступили к расследованию возможного применения «звуковой пушки» во время протестов в Белграде 15 марта. Президент Сербии объяснил, что сотрудники ФСБ помогут показать, как обвиняющие власть в использовании «звуковой пушки» вводят население в заблуждение.
Ранее, 19 марта, Вучич заявил, что уйдет в отставку, если подтвердится информация о применении сотрудниками полиции «звуковой пушки» на протестах в Белграде.