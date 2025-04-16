Исполняющим обязанности главного тренера ФК «Химки» назначен Магомед Адиев
Магомед Адиев стал исполняющим обязанности главного тренера подмосковного футбольного клуба «Химки». Об этом 16 апреля сообщили в Telegram-канале команды.
«Рад, что договорились с руководством ФК «Химки» о сотрудничестве. Задача по сохранению места в РПЛ непростая, но приступаю к работе с энтузиазмом и намерением эту задачу решить», — заявил Адиев.
Генеральный директор клуба Дмитрий Брехов также выразил приветствие новому специалисту. Он подчеркнул, что опыт Адиева в командах Российской премьер-лиги (РПЛ) и сборной Казахстана будет полезен и поможет в достижении поставленных целей.
Ранее Магомед Адиев работал тренером в таких клубах, как «Волга», «Анжи», «Чайка», карагандинский «Шахтер», а также в сборной Казахстана и «Ахмате».
15 апреля ФК «Химки» сообщил, что группа тренеров во главе с Франком Артигой покинула клуб. Контракты расторгнуты также с ассистентами Артиги: Александром Димидко, Джозепом Техедо, Хосе Бермудесом и Андони Сессой. Произошло это по соглашению сторон.