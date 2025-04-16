Троих осужденных за попытку диверсии в Подмосковье признали террористами

Трое россиян, которые пытались осуществить диверсию в военной части в Подмосковье, были внесены в список террористов и экстремистов. Об этом 16 апреля сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Уточняется, что в список террористов и экстремистов попали Юрий Михеев, родившийся в 2005 году и проживающий в Мытищах Московской области, а также Тимофей и Матвей Мельниковы, оба 2004 года рождения, из Балашихи.

В ноябре 2023 года Мельниковы попытались проникнуть в военную часть в Московской области с намерением поджечь технику по заданию украинских спецслужб, однако были задержаны. Позже в Смоленске арестовали их сообщника Михеева.

18 февраля текущего года Второй западный окружной военный суд приговорил Тимофея Мельникова к 19 годам колонии, его брата — к 20 годам, а также назначил штраф в 300 тыс. рублей. Михеев получил семь лет лишения свободы.

В тот же день, 16 апреля, Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов воевавшего в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) наемника из Грузии Рати Бурдули, ранее осужденного Верховным судом Донецкой Народной Республики (ДНР). В августе 2024 года он незаконно вторгся в составе ВСУ на территорию Курской области, где совершал преступления против мирного населения.