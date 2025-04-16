Озвучивавший Брюса Уиллиса актер Владимир Герасимов умер на 75-м году жизни
Актер дубляжа Владимир Герасимов, озвучивший Брюса Уиллиса в фильмах «Неудержимые» и «РЭД 2», умер в возрасте 74 лет. Об этом 16 апреля сообщили сотрудники объединения «Русский дубляж».
«Светлая память прекрасному артисту», — указано в Telegram-канале.
Причина смерти не уточняется. Дата и место прощания с актером не известны.
За свою карьеру Герасимов озвучил более 300 ролей. Среди наиболее известных — Тайвин Ланнистер из сериала «Игра престолов», Джон Винчестер из «Сверхъестественного» и другие. Также его голос звучит в мультфильме «Гравити Фоллз».