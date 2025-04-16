Площадь пожара в цеху в Курске увеличилась до 17 тыс. кв. м
В Курске площадь возгорания внутри цеха по изготовлению резинотехнической продукции увеличилась до 17 тыс. кв. м. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Площадь пожара в Курске увеличилась до 17 тыс. квадратов», — указано в Telegram-канале ведомства.
В МЧС добавили, что на месте возгорания работают 100 сотрудников и 30 единиц техники.
Возгорание внутри цеха на Агрегатной улице в Курске произошло ранее в этот день. Позже врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что на месте пожара произошло обрушение конструкций. При этом он добавил, что угрозы для жилых домов нет из-за удаленности промышленного объекта.