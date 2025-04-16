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Внучка ветерана ВОВ рассказала о его подвиге во время обороны Севастополя

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Фото: РИА Новости/Евгений Халдей
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Внучка ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) Артема Матвеевича Кутоянца Маша 40 лет назад написала деду письмо с описанием его боевого пути. Документ 16 апреля передал «Известиям» ее отец после того, как увидел интервью своего дяди Альберта Акопджаняна в виртуальном музее МИЦ «Известия» «Великая Победа».

Как пишет девочка, Артем Матвеевич встретил войну в Севастополе. Тогда он, будучи выпускником военного-морского училища, проходил практику на эсминце «Беспощадный». Во время вахты на капитанском мостике ранним утром 22 июня 1941 года Кутоянца разбудили взрывы.

Курсантов эвакуировали из Севастополя для завершения обучения, однако в октябре весь выпуск Артема Матвеевича вернулся в город. Возглавив взвод морской пехоты, он принял первый бой в районе Сапун-горы. За осень молодого командира четырежды контузило.

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Фото: из личного архива

«В январе [1942 года] в одном из особенно ожесточенных боев дед (он тогда уже командовал стрелковой ротой) был тяжело ранен в ногу разрывной пулей. За героизм, проявленный в этом бою, он был награжден первым боевым орденом Красной Звезды», — пишет Маша.

В госпитале Кутоянцу пришлось заново учиться ходить. Однако это не помешало Артему Матвеевичу вернуться в строй и дойти до Берлина в составе Днепровской военной флотилии, заслужив медаль «За боевые заслуги». Впоследствии он остался служить в столице Германии до 1947 года.

После войны герой прослужил на флоте до 1961 года — он ушел в отставку капитаном второго ранга, получив второй орден Красной Звезды за безупречную службу. Кроме того, ветеран заслужил еще одну награду за труд в мирной жизни — орден Трудового Красного Знамени.

«[В День Победы] мы будем смотреть на фотографию выпускников мореходки, где сразу узнаем своего красивого 24-летнего деда, единственного оставшегося в живых из всего выпуска. Мы с [сестрой] Катей споем ему его любимую песню «Катюша», крепко обнимем нашего героя и скажем ему: «Живи долго, дед, спасибо тебе, дорогой!» — завершает свое письмо внучка героя.

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Ранее, 13 апреля, ветеран ВОВ Анатолий Парубин рассказал «Известиям» о взятии Вены Красной армией в 1945 году. По его словам, немцы взорвали почти все мосты через Дунай в городе, однако советским воинам удалось разминировать последнюю оставшуюся переправу.

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