США расширили санкции против Ирана на фоне переговоров по ядерному досье
Вашингтон незадолго до начала второго раунда непрямых переговоров по ядерному досье с Тегераном расширил список санкций против якобы теневого иранского флота Ирана. Об этом 16 апреля говорится в реестре американского минфина.
Так, в раздел ограничений, введенных ведомством против Ирана, было добавлено семь юридических лиц и пять суден для перевозки нефти, четыре из которых работают под панамскими флагами, одно — под камерунским.
12 апреля в Маскате делегации Ирана и США провели первый раунд переговоров, встреча касалась иранской ядерной программы и американских санкций. Стороны условились продолжить контакты 19 апреля для обсуждения возможного соглашения.
После, 16 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия могла бы стать одним из гарантов соглашения между Ираном и США по иранской ядерной программе, однако это будет зависеть от дальнейшего хода переговоров между Вашингтоном и Тегераном.