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Пробки на дорогах Москвы достигли восьми баллов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Загруженность дорог в Москве оценивается в восемь баллов, следует из данных сервиса «Яндекс Пробки» в среду, 16 апреля.

Движение транспорта затруднено на вылетных магистралях, в некоторых районах — на участках внешней и внутренней стороны МКАД. Также пробки отмечаются на Третьем транспортном кольце (ТТК) и на Садовом кольце, передает агентство городских новостей «Москва».

Пробки возникли из-за локальных ограничений, ремонтных работ и мелких аварий. Автомобилистам рекомендуется отложить поездки на более позднее время или воспользоваться общественным транспортом, сообщается на сайте kp.ru.

Прогнозируется, что уровень загруженности дорог в столице снизится после 20:00 мск.

В свою очередь, эндоваскулярный хирург, кандидат медицинских наук Ашот Григорьян объяснил, что пробки, быстрый ритм жизни в крупном городе, постоянные дедлайны становятся испытанием для сосудов, пишет Life.Ru.

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10 апреля автоэксперт Андрей Кочнев рассказал, что резкая смена погоды представляет серьезную опасность для автомобилистов, уже перешедших на летнюю резину. Летние шины теряют эластичность при низких температурах, что значительно ухудшает их сцепление с дорогой, особенно на снегу и льду.

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