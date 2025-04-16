Политолог назвал вероятный срок поддержки Украины Европой

Страны Европы могут еще несколько лет поддерживать Украину. Такое мнение политолог Дмитрий Леви высказал в среду, 16 апреля.

По его словам, государства уже начали переориентацию экономики, которая позволит лучше развивать оборонный сектор.

«На сегодняшний день декларируется готовность поддерживать Украину в течение года – полутора лет. Но технически, учитывая объем финансовых вложений, политическую волю текущей европейской элиты, вероятна и поддержка на срок от пяти до семи лет. Вопрос только в том, не произойдет ли обновления элит и с какой скоростью, ведь в Европе это происходит небыстро», — сказал Леви в разговоре с Lenta.Ru.

Он добавил, что, поскольку европейские страны постепенно производят переориентацию экономики на военные нужды, ожидать, что экономические силы государств ослабнут и что это станет причиной пересмотра позиций по Украине, не стоит.

«Государства отчасти богатеют, когда вкладывают деньги в военно-промышленный комплекс (ВПК). Это внутренний цикл. И европейцы пытаются думать об инвестициях в оборону, в машиностроение. Так что здесь есть плюсы для экономики, для будущих поколений европейцев, как бы аморально это ни звучало. Поддержка войны работает на экономику», — заключил он.

Ранее в этот день премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что власти страны не намерены финансировать военные потребности Украины.

При этом он добавил, что в сложившихся условиях абсолютно необходимым является скорейшее возобновление транзита российского газа через Украину.

14 апреля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не одобрит продолжения военной поддержки Украины, передает RT.

Он подчеркнул, что мир требует прекращения огня и успешных мирных переговоров, сообщается на сайте kp.ru.