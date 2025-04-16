В СМИ рассказали о негативной реакции принца Уильяма на поездку брата на Украину

Поездка принца Гарри на Украину расстроила его старшего брата Уильяма и заставила разозлиться на дворцовых чиновников. Об этом 16 апреля сообщает газета Daily Mail.

По данным издания, Уильям сам хотел посетить Украину, однако подчиненные отговорили старшего сына короля Карла III «в категорической форме» из соображений безопасности.

«Неожиданное прибытие принца Гарри на Украину расстроило его старшего брата Уильяма и вызвало гнев на чиновников дворца», — сказано в материале.

Кроме того, как передает издание, после посещения Украины принц Гарри столкнулся с обвинениями в лицемерии, ведь ранее он неоднократно утверждал, что он и его семья не могут быть в безопасности даже в Великобритании без полицейских и телохранителей, финансируемых налогоплательщиками.

Принц Гарри встретился с боевиками Вооруженых сил Украины (ВСУ) во Львове в прошлый четверг, сообщает Daily Mail.

Ранее, 21 марта, принц Уэльский Уильям посетил базу НАТО в Эстонии и проехался на танке Challenger 2 вдоль границы с Россией. Тогда на границе РФ в Эстонии находились 900 британских военных.