Путин заявил о работе оборудования из РФ на европейских космических станциях

Несмотря на то что Европа свернула космическое сотрудничество с Россией, на европейских станциях продолжает работать российское оборудование. Об этом 16 апреля заявил президент России Владимир Путин в МГТУ имени Баумана.

«То, что мы сделали, или мы, или мы сделали совместно, всё работает до сих пор. Значит, это для них тоже важно. Они же сотрудничество свернули, а приборы-то не изъяли, приборы-то работают», — сказал он.

Путин также отметил важность международной кооперации в космической сфере. По словам российского лидера, Россия активно взаимодействует с партнерами и до последнего времени делала это и с европейцами. Так, в настоящее время продолжается взаимодействие РФ и США в космосе.

Кроме того, Путин сообщил о «грандиозных планах» по сотрудничеству РФ и КНР в данной области. Он также отметил намерения по взаимодействию с другими странами БРИКС, такими как Индия, ЮАР и Бразилия. По его словам, совместная работа не будет приостановлена из-за интересов других стран, так как Россия занимает лидирующие позиции в космической сфере.

8 апреля гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что представители корпорации и Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) обсудили планы по развитию орбитального космоса после завершения проекта Международной космической станции (МКС) и планы развития лунной программы.