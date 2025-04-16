Реклама
Прямой эфир
Общество
В Татарстане произошло возгорание в СНТ «Березовая грива» из-за лесного пожара
Мир
США расширили санкции против Ирана на фоне переговоров по ядерному досье
Общество
Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова арестовали на два месяца
Общество
Озвучивавший Брюса Уиллиса актер Владимир Герасимов умер на 75-м году жизни
Общество
Кураторы задержанного в Пятигорске за подготовку теракта находились на Украине
Мир
В Румынии пройдут многонациональные военные учения Dacian spring 2025
Происшествия
Площадь пожара в цеху в Курске увеличилась до 17 тыс. кв. м
Общество
Сотрудники МЧС обнаружили боеприпасы времен ВОВ под Калининградом
Общество
Экс-главу Курской области и его заместителя обвинили в хищении более 1 млрд рублей
Мир
В СМИ рассказали об отказе Трампа от поставки оружия Украине на $50 млрд
Общество
Задержан экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов
Авто
Автопроизводитель АГР запатентовал торговую марку Almaas в России
Авто
Продажи новых пикапов в РФ просели только на 9% на фоне падения рынка
Экономика
ВТО понизила прогноз роста мирового ВВП в 2025 году из-за пошлин с 2,8 до 2,2%
Общество
«Известия» подарили газеты от 9 мая 1945 года лучшим первичным организациям ветеранов
Общество
В АТОР сообщили об устранении технических причин инцидента с туристами в Хургаде
Авто
Четверть россиян не имеют водительских прав и не планируют их получать
Сюжет:

Путин заявил о работе оборудования из РФ на европейских космических станциях

Путин: на европейских космических станциях всё еще работает российская техника
0
EN
Фото: РИА Новости/POOL/Сергей Карпухин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Несмотря на то что Европа свернула космическое сотрудничество с Россией, на европейских станциях продолжает работать российское оборудование. Об этом 16 апреля заявил президент России Владимир Путин в МГТУ имени Баумана.

«То, что мы сделали, или мы, или мы сделали совместно, всё работает до сих пор. Значит, это для них тоже важно. Они же сотрудничество свернули, а приборы-то не изъяли, приборы-то работают», — сказал он.

Путин также отметил важность международной кооперации в космической сфере. По словам российского лидера, Россия активно взаимодействует с партнерами и до последнего времени делала это и с европейцами. Так, в настоящее время продолжается взаимодействие РФ и США в космосе.

Кроме того, Путин сообщил о «грандиозных планах» по сотрудничеству РФ и КНР в данной области. Он также отметил намерения по взаимодействию с другими странами БРИКС, такими как Индия, ЮАР и Бразилия. По его словам, совместная работа не будет приостановлена из-за интересов других стран, так как Россия занимает лидирующие позиции в космической сфере.

Звездный гарант: «Роскосмос» включит ядерную программу в профильный нацпроект
Путин пожелал Баканову удачи на посту главы госкорпорации и объяснил выбор именно его кандидатуры

8 апреля гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что представители корпорации и Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) обсудили планы по развитию орбитального космоса после завершения проекта Международной космической станции (МКС) и планы развития лунной программы.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025