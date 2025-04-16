Заслуженная артистка РФ Ирина Кушнир умерла в возрасте 68 лет
Заслуженная артистка РФ Ирина Кушнир умерла 10 апреля в возрасте 68 лет. Об этом 16 апреля сообщил театр «На Литейном» в социальной сети «ВКонтакте».
«Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким», — указано в публикации.
Уточняется, что прощание с артисткой состоится 17 апреля в 11:00 в крематории по адресу Шафировский проезд, 12.
Ирина Кушнир окончила Высшее театральное училище имени Щукина. Она начала свою карьеру в Ленинградском государственном театре Ленинского комсомола, а с 1988 года работала в Государственном драматическом театре «На Литейном». Позже актриса получила звание заслуженной артистки РФ.
Кушнир сыграла в таких спектаклях, как «Король Лир» Уильяма Шекспира, «Великая Екатерина» Бернарда Шоу, «Белоснежка и семь гномов» и «Алиса в стране чудес».