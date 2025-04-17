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Величайший церковный праздник 17 апреля — Чистый четверг: что нельзя делать, народные приметы

Россиянам рассказали о традициях и запретах Чистого четверга
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Чистый четверг — важный день Страстной седмицы, который напоминает верующим о Тайной вечере, последней трапезе Спасителя с учениками, во время которой Христос установил Таинство Евхаристии и омыл ноги апостолам, показав пример смирения и служения ближнему. В 2025 году он выпадает на 17 апреля. О смысле праздника, а также о его запретах и народных приметах читайте в материале «Известий».

Какой церковный праздник сегодня 17 апреля

В четвертый день Страстной седмицы православные христиане отмечают Великий, или Чистый, четверг, символизирующий духовное и телесное очищение. В этот день Церковь и верующие вспоминают Тайную вечерю, когда Христос преподал апостолам урок смирения, омыв им ноги, что обычно делали слуги для своих господ.

После этого Иисус установил таинство причащения или Евхаристию (в переводе с древнегреческого — благодарение, благодарность, признательность), разломив хлеб, разлив вино и подав их со словами: «Сие есть Тело Мое,<…> сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая». С этого момента, согласно апостолу Павлу, причащаясь в храме, христиане «приобщаются Тела и Крови Христа».

После этого Спаситель уединился в Гефсиманском саду, расположенном у подножия Елеонской горы, чтобы обратиться к Богу с молитвой. Это один из самых драматичных моментов в Евангельской истории. Христос, зная о предстоящих страданиях, с глубокой человеческой скорбью восклицал, чтобы, если возможно, миновала Его эта участь.

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Однако, преодолевая внутреннюю борьбу, Он завершил молитву словами полного смирения и преданности: «Впрочем, не как Я хочу, но как Ты». Молитва в Гефсиманском саду стала символом духовного подвига — добровольного принятия мук ради спасения человечества.

Чистый четверг — не просто важная дата церковного календаря, но и момент переоценки жизни для каждого верующего перед Пасхой. День исповеди, единения с Богом и ближними, когда внешний порядок (в доме, теле и делах) становится отражением внутреннего стремления к свету и прощению.

Эпитет «чистый» изначально понимался буквально. Как писал богослов Аврелий Августин, живший в IV веке, в первые века готовящиеся к Крещению соблюдали строгий пост и не мылись 40 дней, чтобы в Великий четверг пройти омовение перед принятием таинства. Со временем физическая чистота стала лишь символом главного — очищения души.

Вечером в четверг совершается одно из самых проникновенных и продолжительных богослужений Страстной недели — чтение Двенадцати Евангельских отрывков о страданиях и крестной смерти Христа. Эти строки не просто хроника событий, а символическое «прикосновение» к подвигу Спасителя, призыв к соучастию и состраданию. После службы у верующих принято забирать с собой зажженные свечи. Их стараются донести до дома, не погасив огня, что считается добрым знаком.

Что можно делать в Чистый четверг 17 апреля

Чистый четверг — значимый день Страстной недели. Верующим желательно начать день с молитвы, посещения храма и исповеди для тех, кто готовился к ней в течение всей Страстной недели.

Также в это время завершается подготовка к Пасхе. Хозяйки наводят порядок дома, раздают или выбрасывают ненужные вещи и сосредотачиваются на кулинарных приготовлениях — варят, красят пасхальные яйца, замешивают опару, пекут куличи.

Все эти действия воспринимаются не просто как бытовая рутина, но как выражение любви и внимания к празднику, к семье, к духовным традициям. Поэтому важно не впасть в формальность, а сохранить молитвенное настроение и осознанность происходящего.

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На Руси в память о том, как Христос омыл ноги своим ученикам во время Тайной вечери, старались умыться до рассвета, чтобы встретить Чистый четверг обновленными. В народе существовало поверье, что эта традиция помогает избавиться от болезней, сглаза и накопленного негатива.

В некоторых регионах накануне вечером ставили на окно кружку с водой, чтобы она «впитала» утренний свет и приобрела очищающие свойства. Умывшись этой водой, люди верили, что обретут защиту на весь год.

Также, согласно народным поверьям, в этот день следует сходить в баню, уделив внимание не только духовному, но и телесному очищению.

Что нельзя делать в Чистый четверг 2025 года

В Чистый четверг существует ряд ограничений. Главный акцент дня — сохранение внутреннего покоя, поэтому в этот день под запретом ссоры, конфликты, агрессия. Считается, что обиды и резкие слова могут нарушить тонкую «внутреннюю настройку» на встречу с праздником Воскресения Христова.

Продолжается Великий пост, поэтому следует избегать шумных застолий, излишнего веселья. Церковный устав запрещает проводить в этот день венчания и любые развлекательные мероприятия.

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Чистый четверг предусматривает послабления в питании по сравнению с остальными днями Страстной недели: разрешены вареная, горячая пища с добавлением растительного масла и вино (в память о Тайной вечере). Но рыба, мясо, молочные продукты остаются под запретом.

Светлый четверг перед Пасхой: народные приметы 17 апреля

Предки на протяжении веков придавали Чистому четвергу особое значение, связывая с ним многочисленные житейские и погодные приметы. Например, увидеть в этот день пчелу или бабочку считалось добрым знаком, предвещающим гармонию в доме.

Также существовало поверье, что деньги, пересчитанные в этот день, будут «водиться» весь год. Хозяйки старались привести в порядок кошельки, рассчитаться с долгами и встретить праздник с «чистыми» руками и порядком в делах.

Согласно погодным приметам, ясный и солнечный Чистый четверг сулит богатый урожай, а дождь — влажное лето с большим количеством грибов. Также о теплом, плодородном лете «говорят» цветущая верба и большое количество паутины.

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