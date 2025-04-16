В АТОР сообщили об устранении технических причин инцидента с туристами в Хургаде
Технические причины инцидента с переселением более 300 российских туристов из отеля в египетской Хургаде устранены. Об этом 16 апреля сообщили «Известиям» в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Технические причины инцидента в Хургаде устранены. <...> Часть туристов пожелала остаться в этом отеле, часть за счет туроператоров была размещена в других гостиничных объектах такого же класса», — рассказали в АТОР.
Там добавили, что специалисты провели тщательную проверку исправности систем электроснабжения и бесперебойной работы сервисов.
Ранее в Сети появились сообщения о том, что более 300 туристов из России экстренно переселили из отеля в Хургаде в связи с антисанитарией и отсутствием электричества.
Генеральное консульство РФ опровергло информацию об экстренном переселении. Вице-консул России Никита Шилин сказал, что, когда россияне заселились в отель, там были проблемы с электричеством, а кому-то из туристов не понравилась еда на шведском столе. После поступления жалоб всем желающим предоставили возможность сменить место пребывания.