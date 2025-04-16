Капитальный ремонт Тургеневского моста стартовал в Краснодаре
В Краснодаре стартовал капитальный ремонт Тургеневского моста через реку Кубань. Об этом сообщает городская администрация.
Минувшей ночью на мосту уже заработала новая схема движения. Движение с обеих сторон переправы регулируют сотрудники ДПС.
«Работы будут идти и днем, и ночью. В онлайн-режиме за обстановкой следят и в нашем ЦОДДе», — рассказал глава Краснодара Евгений Наумов в своем Telegram-канале, отметив, что на объекте уже работают порядка 60 специалистов.
Ремонт переправы протяженностью 555 м разбит на четыре этапа. По словам управляющего подрядной организацией Сергея Демиденко, завершить два из них и приступить к третьему планируется в 2025 году.
Контракт предусматривает завершение строительно-монтажных работ на Тургеневском мосту до конца августа 2026 года. Однако, как заявил Демиденко, подрядная организация постарается сократить срок ремонта.
Тургеневский мост является одной из трех переправ через реку Кубань, соединяющих Краснодар и Адыгею, пишет ИА KrasnodarMedia. Ежедневно по нему выезжают более 29 тыс. и въезжают более 25 тыс. транспортных средств. Строительство переправы началось в 1978 году, а первые автомобили проехали по мосту в 1985-м.