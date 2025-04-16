Автопроизводитель АГР запатентовал торговую марку Almaas в России
Компания АГР, которая занимается выпуском автомобилей Solaris и Tenet в России, запатентовала торговую марку Almaas. Охранные документы опубликованы в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) 16 апреля.
Товарный знак зарегистрирован по 12-му классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в который входят автомобили, а также запчасти и аксессуары для них. Правообладателем значится ООО «АГР» с калужским адресом предприятия, где прежде выпускались автомобили Volkswagen.
Логотип Almaas выполнен в черно-белом стиле, на нем изображено стилизованное изображение драгоценного камня.
20 февраля было объявлено, что в начале II квартала 2025 года на бывшем заводе Volkswagen в Калуге планируется начать серийное производство автомобилей новой российской марки Tenet. Председатели совета директоров «АГР Холдинг» и компании Defetoo подписали соглашение о технологическом партнерстве.
Технологическим партнером АГР в перезапуске экс-завода Volkswagen под Калугой стала ранее неизвестная в России компания Defetoo. 7 апреля представители Defetoo заявили, что компания не является аффилированной структурой Chery Group.