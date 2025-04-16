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Главный выставочный проект к 80-летию Великой Победы откроется в Историческом музее

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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28 апреля 2025 года в 11:00 в Государственном историческом музее состоится пресс-показ историко-документальной выставки «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы», подготовленной по распоряжению президента Российской Федерации В.В. Путина.

Государственный исторический музей и Росархив совместно с Минкультуры, Минобороны, ФСБ, МИД России, Российским историческим обществом при участии архивных учреждений и музеев представляют выставку архивных документов, артефактов, показывающих важнейшие события Великой Отечественной войны и преступления нацистов и их пособников.

Хронологические рамки выставки — от вторжения войск нацистской Германии и ее сателлитов в пределы СССР 22 июня 1941 года до проведения Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года, ставшего символом завершения Великой Отечественной войны.

У посетителей выставки будет уникальная возможность увидеть главные исторические раритеты — более 500 архивных документов и 700 музейных экспонатов, которые показывают решающий вклад советского народа в победу над нацистской Германией и ее сателлитами, рассказывают о великом подвиге многонационального советского народа и Красной армии, об огромных жертвах, понесенных СССР во имя спасения мира от фашизма.

На выставке представлены личные вещи героев Советского Союза Зои Космодемьянской, Александра Матросова, Алексея Маресьева, снайпера Людмилы Павличенко; документы женщин-летчиц из легендарного ночного авиационного Таманского полка («ночные ведьмы»), участников подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» в Краснодоне. В числе уникальных документов — подлинные указы Президиума Верховного Совета СССР об учреждении орденов и медалей в годы Великой Отечественной войны, а также сами награды, в том числе орден «Победа». Впервые в экспозиции будет представлен полный комплект наград верховного главнокомандующего Советского Союза И.В. Сталина, которыми он был награжден в годы войны.

Раздел выставки «Обыкновенный нацизм» включает документы о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков, украинских и прибалтийских националистов, о чудовищном отношении к советским военнопленным и мирным гражданам — узникам концлагерей, ставших настоящими «фабриками смерти».

Финальный зал экспозиции символизирует триумф народа-победителя. Здесь будет представлена ценнейшая государственная реликвия — Знамя Победы, водруженное над поверженным Рейхстагом бойцами 150-й стрелковой ордена Кутузова II степени Идрицкой дивизии 79-го стрелкового корпуса 3-й Ударной армии 1-го Белорусского фронта. В числе уникальных документов — подлинный текст речи маршала Г.К. Жукова, которую он произнес 24 июня 1945 года на Параде Победы. Несколько страниц с рукописными пометками легендарного полководца сохранили следы дождя, обрушившегося на Москву в тот знаменательный день.

Руководитель Росархива Андрей Артизов: «Отмечая 80-летие Великой Победы, важно рассказать подлинную правду о войне и той огромной цене, которую заплатил Советский Союз за спасение человечества от нацизма. Эта правда всегда была и будет с нами — без права на забвение».

Генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин: «Организация главной выставки к 80-летию Победы в Государственном историческом музее представляется особо символичной. Наш музей стал свидетелем двух знаковых событий той эпохи: в ноябре 1941 года мимо стен его стен проходили полки, сразу после парада уходившие на защиту столицы, а в июне 1945 года по Красной площади триумфально прошли воины-победители. Память о Великой Отечественной войне и героическом подвиге советского народа не подлежит забвению или ревизии. Являясь свидетелями современных событий в мире, мы четко осознаем, к чему приводит губительная для государства и общества фальсификация исторических фактов».

Адрес: Москва, Выставочный комплекс Исторического музея, площадь Революции, 2/3

Сроки проведения: 30 апреля – 25 августа 2025 года

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