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В Белом доме опровергли информацию о пошлинах в 245% для Китая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Пресс-служба Белого дома 16 апреля опровергла информацию о том, что торговые пошлины США в отношении товаров из Китая могут быть повышены до 245%.

«Это ввод в заблуждение», — указано на странице службы в социальной сети X (бывш. Twitter).

Уточняется, что сейчас для КНР установлены следующие торговые сборы: зеркальный тариф в 125%, дополнительная 20-процентная пошлина, призванная повлиять на Китай по вопросу контрабанды фентанила в США, а также тарифы на определенные категории товаров в размере от 7,5 до 100%.

Ранее в этот день в Белом доме сообщили, что в США рассматривают возможность введения пошлин в размере до 245% на импорт товаров из Китая. Однако сейчас в заявлении на сайте президентской администрации США уже появилось уточнение, что это значение на самом деле является суммой всех уже действующих тарифов на китайскую продукцию.

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16 апреля в министерстве коммерции КНР заявили, что угрозы США ввести пошлины в 245% для Китая свидетельствуют об иррациональном уровне, которого достигли Соединенные Штаты в использовании торговых тарифов в качестве оружия.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении базовых пошлин в 10% на поставляемую из других стран продукцию. Для Евросоюза (ЕС) этот показатель был повышен до 20%, а для Китая — до 34%. Пекин 4 апреля ввел ответные пошлины в 34% против Соединенных Штатов, после чего Вашингтон анонсировал повышение антикитайских пошлин до 104%. Позднее власти в Пекине приняли решение в качестве зеркальной меры повысить пошлины на импортируемые из США товары до 84%.

Трамп 9 апреля заявил о приостановке действия ранее введенных для ряда стран пошлин на 90 дней. Он также анонсировал немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%. 10 апреля этот показатель достиг 145%.

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