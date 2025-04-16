Реклама
Прямой эфир
Общество
В Татарстане произошло возгорание в СНТ «Березовая грива» из-за лесного пожара
Мир
США расширили санкции против Ирана на фоне переговоров по ядерному досье
Общество
Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова арестовали на два месяца
Общество
Озвучивавший Брюса Уиллиса актер Владимир Герасимов умер на 75-м году жизни
Общество
Кураторы задержанного в Пятигорске за подготовку теракта находились на Украине
Мир
В Румынии пройдут многонациональные военные учения Dacian spring 2025
Происшествия
Площадь пожара в цеху в Курске увеличилась до 17 тыс. кв. м
Общество
Сотрудники МЧС обнаружили боеприпасы времен ВОВ под Калининградом
Общество
Экс-главу Курской области и его заместителя обвинили в хищении более 1 млрд рублей
Мир
В СМИ рассказали об отказе Трампа от поставки оружия Украине на $50 млрд
Общество
Задержан экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов
Авто
Автопроизводитель АГР запатентовал торговую марку Almaas в России
Авто
Продажи новых пикапов в РФ просели только на 9% на фоне падения рынка
Экономика
ВТО понизила прогноз роста мирового ВВП в 2025 году из-за пошлин с 2,8 до 2,2%
Общество
«Известия» подарили газеты от 9 мая 1945 года лучшим первичным организациям ветеранов
Общество
В АТОР сообщили об устранении технических причин инцидента с туристами в Хургаде
Авто
Четверть россиян не имеют водительских прав и не планируют их получать

Эксперт назвал причины возможного ухода из РФ автобрендов

Терлюкевич: российский потребитель не готов переплачивать за некачественное авто
0
EN
Фото: ТАСС/Наталья Шатохина
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Российский автомобильный рынок столкнулся с рядом проблем, которые могут привести к уходу некоторых иностранных марок. Основными причинами являются качество продукции, ее актуальность, ценовая политика и компетентность дистрибьюторов. Об этом рассказал «Известиям» 16 апреля генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

Ранее сообщалось, что до 10 китайских автомобильных брендов могут покинуть российский рынок в 2025 году.

«Здесь комплекс проблем. Основные — качество продукта, его актуальность на рынке, ценовое позиционирование и компетентность дистрибьютора. Немаловажен и фактор маркетинга», — отметил специалист.

Хотя массового исхода брендов в 2025 году может и не произойти, их присутствие на рынке зачастую выглядит формальным.

Статистика продаж за I квартал 2025 года показывает, что некоторые марки, такие как Forthing, VGV, MG, Oting, JMC и Livan, реализуют лишь несколько десятков автомобилей в месяц. Основная причина провала — это недооценка российского рынка, непонимание его запросов.

Прошлогодний снег: продажи новых автомобилей в марте упали вдвое
Почему снизилась покупательская активность россиян

По его словам, российский потребитель не готов платить за некачественный, переоцененный или неадаптированный продукт. В результате, уверены эксперты, на рынке останутся только крупные игроки, инвестирующие в локализацию. Отдельная ситуация сложилась с китайскими брендами. Например, Zeekr пытается ограничить продажи своей китайской версии в РФ, но, вероятно, готовится к официальному выходу на рынок.

«Сами китайцы работают над тем, чтобы выйти на рынок РФ официально, если смогут хеджировать риски», — добавил эксперт.

При этом уход слабых игроков не укрепит позиций российских автопроизводителей — рынок останется прежним.

«Порог для нормальной работы любого из брендов — это 5 тыс. автомобилей в год», — подытожил Терлюкевич.

Накануне сообщалось, что около трети китайских марок в России усилили свои скидки на новые автомобили в размере 70–100 тыс. рублей для удержания спроса. Некоторые бренды на машины 2024 года выпуска предлагают скидки в размере 5–10%, причем по невостребованным комплектациям дисконт может доходить до 15–20%.

4 апреля стало известно, что продажи новых легковых автомобилей в России в марте 2025 года составили 79,8 тыс. единиц, что на 45,5% меньше, чем в марте прошлого года.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025