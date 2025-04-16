Эксперт назвал причины возможного ухода из РФ автобрендов

Российский автомобильный рынок столкнулся с рядом проблем, которые могут привести к уходу некоторых иностранных марок. Основными причинами являются качество продукции, ее актуальность, ценовая политика и компетентность дистрибьюторов. Об этом рассказал «Известиям» 16 апреля генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

Ранее сообщалось, что до 10 китайских автомобильных брендов могут покинуть российский рынок в 2025 году.

«Здесь комплекс проблем. Основные — качество продукта, его актуальность на рынке, ценовое позиционирование и компетентность дистрибьютора. Немаловажен и фактор маркетинга», — отметил специалист.

Хотя массового исхода брендов в 2025 году может и не произойти, их присутствие на рынке зачастую выглядит формальным.

Статистика продаж за I квартал 2025 года показывает, что некоторые марки, такие как Forthing, VGV, MG, Oting, JMC и Livan, реализуют лишь несколько десятков автомобилей в месяц. Основная причина провала — это недооценка российского рынка, непонимание его запросов.

По его словам, российский потребитель не готов платить за некачественный, переоцененный или неадаптированный продукт. В результате, уверены эксперты, на рынке останутся только крупные игроки, инвестирующие в локализацию. Отдельная ситуация сложилась с китайскими брендами. Например, Zeekr пытается ограничить продажи своей китайской версии в РФ, но, вероятно, готовится к официальному выходу на рынок.

«Сами китайцы работают над тем, чтобы выйти на рынок РФ официально, если смогут хеджировать риски», — добавил эксперт.

При этом уход слабых игроков не укрепит позиций российских автопроизводителей — рынок останется прежним.

«Порог для нормальной работы любого из брендов — это 5 тыс. автомобилей в год», — подытожил Терлюкевич.

Накануне сообщалось, что около трети китайских марок в России усилили свои скидки на новые автомобили в размере 70–100 тыс. рублей для удержания спроса. Некоторые бренды на машины 2024 года выпуска предлагают скидки в размере 5–10%, причем по невостребованным комплектациям дисконт может доходить до 15–20%.

4 апреля стало известно, что продажи новых легковых автомобилей в России в марте 2025 года составили 79,8 тыс. единиц, что на 45,5% меньше, чем в марте прошлого года.