Четверть россиян не имеют водительских прав и не планируют их получать
Почти четверть (23%) жителей России не имеют водительских удостоверений и не планируют их получать. Об этом свидетельствуют данные исследования страховой компании «Ингосстрах», результаты которого поступили в «Известия» 16 апреля.
Рекордсменом по числу тех, кто не хочет учиться в автошколе и сдавать экзамены на права, является Ярославль. Об этом сообщили 48% опрошенных жителей города. Также в ходе опроса, проведенного в 37 городах страны с населением более полумиллиона человек, выяснилось, что у 32% семей нет собственного автомобиля, при этом 79% респондентов из их числа планируют его покупку в принципе, а 10% — собираются приобрести машину в течение года. При этом 3% семей владеют тремя и более личными автомобилями.
Из тех, у кого есть собственный автомобиль, только 8% респондентов пользуются исключительно им. Остальные же периодически ездят на общественном транспорте (84%), такси (73%) или каршеринге (2%). Респонденты, у которых вообще нет автомобиля, еще чаще пользуются общественным транспортом (89%) и такси (78%), а вот к услугам каршеринга прибегают гораздо реже (0,3%).
В этот же день сообщалось, что по итогам I квартала 2025 года отмечается снижение доли одобренных автокредитов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель сократился в четыре раза.