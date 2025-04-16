Эксперты оценили динамику цен на рынке жилой недвижимости

Стоимость квадратного метра жилой недвижимости в реальном выражении в марте 2025 года снижалась, как и цена предложения, что характерно перед возможным уменьшением цен сделок, при этом стоимость жилья пока продолжает расти. Об этом сообщили эксперты «Домклик» и Центра финансовой аналитики Сбербанка.

Согласно данным о заключенных ипотечных сделках Сбербанка, в марте средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке РФ выросла на 0,4%, составив 172,1 тыс. руб. Лидерами по стоимости строящегося жилья остаются Москва (355,0 тыс. руб. за кв. м.), Санкт-Петербург (243,8 тыс. руб.), Московская область (190,5 тыс. руб.), Республика Татарстан (186,5 тыс. руб.) и Ленинградская область (171,2 тыс. руб.). Наименьший уровень цен среди рассмотренных крупнейших регионов отмечен в Пензенской области, Удмуртской Республике, Воронежской и Самарской областях: 103,9 тыс. руб., 114,1 тыс. руб., 122,6 тыс. руб. и 128,8 тыс. руб. соответственно.

Стоимость квадратного метра старого жилья, построенного еще в прошлом столетии, на вторичном рынке оказалась на 52,1% ниже, чем в новостройках. Если же рассматривать современное готовое жилье, возраст которого составляет менее 10 лет, то оно всего лишь на 12% дешевле новостроек.

Различие между ценой кв. м в объявлениях и сделках на первичном рынке РФ сократилось и составило 11,8% (против 12,6% в феврале). Наиболее высокие значения этого показателя отмечены в Нижегородской области (24,8%), Москве (21,1%) и Калининградской области (20,5%). Также в десятку лидеров по разрыву между ценами предложения и сделки вошли и другие популярные у ценителей курортной недвижимости регионы — Республика Адыгея (22,4%) и Краснодарский край (15,1%).

По мнению экспертов, цены на первичное жилье готовы к снижению. Стоимость квадратного метра продолжает снижаться в реальном выражении, а доля ежемесячных продаж не превышает 2% от объёма стройки.