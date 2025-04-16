Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на автомобиль в Рыльске
Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль в районе автозаправочной станции в городе Рыльске Курской области. Об этом 16 апреля сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
«Сегодня в Рыльске вражеский дрон сбросил взрывное устройство на автомобиль в районе АЗС. В результате атаки машина сгорела. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание», — написал он в своем Telegram-канале.
Хинштейн уточнил, что в результате украинской атаки никто не пострадал. Он также призвал жителей региона быть внимательными и соблюдать меры безопасности.
15 апреля сообщалось о массированной атаке украинских дронов по Курской области. В результате ударов произошло возгорание в нескольких домах. Также погибла 85-летняя женщина, девять мирных жителей пострадали. Огонь повредил два многоэтажных здания и три частных домовладения. Один из снарядов попал в гараж скорой помощи, в результате повреждены 11 служебных автомобилей.
По факту массированной атаки ВСУ на жилые дома в Курске возбудили уголовное дело о террористическом акте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).