Два ледовых затора ликвидировали на реке Шилка в Забайкалье
В Забайкальском крае прошли работы по ликвидации двух крупных ледовых заторов на реке Шилка. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
Один из образовавшихся заторов ликвидировали в районе села Холбон. Его протяженность составила 115 м. Вторую ледовую преграду длиной 80 м устранили в районе села Казаново.
Информагентство уточняет, что также ледовзрывные работы прошли вблизи поселка Усть-Карск.
Подрыв льда проводился в течение пяти дней. Толщина ледового покрова в среднем составляла от 1,5 до 1,7 м. Саперы подготовили более 100 лунок и использовали 500 кг взрывчатки.