«Известия» подарили газеты от 9 мая 1945 года лучшим первичным организациям ветеранов
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- «Известия» подарили газеты от 9 мая 1945 года лучшим первичным организациям ветеранов
В Московском доме ветеранов войн и Вооруженных сил 16 апреля прошло награждение победителей Всероссийского смотра-конкурса на звание «Лучшая первичная организация ветеранов». «Известия» подарили победителям конкурса газеты от 9 мая 1945 года.
В течение трех лет организации боролись за звание лучшей в преддверии 80-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне.
«Конкурс стартовал в мае 2022 года и проходил в три этапа. Первый был посвящен Сталинградской битве, второй — полному освобождению от блокады Ленинграда, третий — подготовке первичных организаций к 80-летию Великой Победы на региональном уровне», — рассказали в пресс-службе Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
Среди победителей конкурса в том числе и ветеранские организации прифронтовых территорий, а также ветеранские организации промышленных предприятий. Так, например, в категории первичных организаций ветеранов промышленных предприятий и учреждений первое место занял Казанский государственный пороховой завод.
«Эмоции, конечно, переполняли, потому что было очень приятно за наши первичные организации, которые заслуженно, как мы считаем, стали победителями», — отметила представитель региональной общественной организации Совета ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан Татьяна Кузьминова.
Ранее, 27 января, президент России Владимир Путин вручил ветеранам медали в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне на концерте «Ленинградская победа» в Санкт-Петербурге. Юбилейными медалями «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» наградили семерых участников событий тех лет.