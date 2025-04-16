Еще один аварийный дом снесут на улице Львовской в Красноярске
В Красноярске в ближайшее время снесут еще один аварийный дом на улице Львовской. Об этом сообщает городская администрация.
«18-й дом в ближайшее время снесут. На демонтаж уже определен подрядчик», — говорится в сообщении.
Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, двухэтажный дом признали аварийным в 2015 году. В нем проживали восемь семей, их расселение завершилось в 2024-м.
Завершить работы по сносу планируется в мае. Управление капстроительства продолжает расселение еще 14 и снос пяти аварийных домов.
В конце марта сообщалось, что очередной барак в аварийном состоянии начали сносить на улице Семафорной. Речь идет о доме №295, который был построен в 1930-х годах.