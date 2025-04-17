Россияне оценили значимость самозапретов на онлайн-операции

Среди опрошенных россиян 83% респондентов считают, что сервисы самозапретов на онлайн-операции помогут им защитить свои деньги от мошенников. При этом пользователи хотели бы поставить ограничения не только на кредиты, но и на крупные переводы, досрочное снятие денег со вкладов и на ряд других операций. Об этом говорится в результатах опроса ВТБ, с которыми ознакомились «Известия» 17 апреля.

Число тех, кто сомневается в эффективности инструмента, — всего 10%. Советовать сервисы самозапрета близким готовы большинство респондентов (78%).

Вместе с тем 89% опрошенных считают, что самозапрет больше всего актуален для контроля за онлайн-кредитами. Также более половины россиян установили бы ограничения на переводы крупных сумм (66%), на снятие наличных по QR-коду в банкоматах (55%). Среди востребованных опций есть и запрет на досрочный вывод денег со вклада (54%), и крупные покупки в магазинах (44%).

По мнению большинства респондентов, сервисы самозапрета будут больше всего актуальны для тех, у кого уже был опыт финансовых потерь (69%). Более половины считают, что такими сервисами будут чаще всего пользоваться пожилые люди (58%) и люди, склонные к импульсивным тратам (52%). Также сервис может быть актуален для родителей, которые сделали детские карты для школьников (45%), для клиентов с картами нескольких банков и для людей, которые слабо разбираются в финансах и современных технологиях (45%).

«Сервис самозапретов востребован у россиян, но они хотели бы получить больше функций, чем есть сейчас на «Госуслугах». Мы видим у пользователей банковских сервисов запрос на то, чтобы усилить контроль за своими финансами, чтобы снизить риски мошенничества в онлайн», — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Ранее, 8 апреля, глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что возможностью установить самозапрет на кредитование воспользовались почти 9 млн россиян. Она уточнила, что граждане активно применяют механизмы, способные защитить их от мошенников.