Студентка одного из вузов Благовещенска перевела мошенникам 10,5 млн рублей
В Благовещенске (Амурская область) очередной жертвой мошенников стала студентка одного из вузов. Девушка перевела аферистам около 10,5 млн рублей, сообщает региональное УМВД в среду, 16 апреля.
Студентка обратилась в полицию 14 апреля и рассказала, что в конце марта ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником университета. Он попросил девушку зарегистрироваться на сайте одного из ведомств для прохождения теста и назвать ему код из СМС-сообщения, которое ей пришло, чтобы «завершить регистрацию».
После этого ей стали поступать другие звонки. Собеседники заверили девушку, что ее деньги могут похитить мошенники, но средства можно спасти, переведя на «безопасный счет», уточняет ИА PriamurMedia.
«Испугавшись, девушка стала действовать под диктовку злоумышленников. В результате потерпевшая перевела мошенникам около 10,5 млн рублей, хранившихся на ее банковском счете и принадлежавших ее отцу», — говорится в сообщении полиции.
11 апреля сообщалось, что в Санкт-Петербурге мошенники под предлогом декларирования выманили у 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны больше 10 млн рублей, заявив, что к нему с проверкой придет «чуть ли не КГБ». 4 млн рублей, $19 тыс. и €51,5 тыс. он передал курьеру. Возбуждено уголовное дело.