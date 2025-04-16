В главном здании МВД в Москве открылась выставка «Путь к Победе»

В главном здании МВД России в Москве открылась выставка работ Студии художников им. В.В. Верещагина Культурного центра МВД России «Путь к Победе». Об этом 16 апреля сообщает «МВД Медиа».

На выставке представлены 33 работы, созданные в 2024 и 2025 годах, которые рассказывают о тяжелом пути к Великой Победе. Сюжеты полотен посвящены вкладу НКВД СССР в победу и демонстрируют деятельность органов внутренних дел в разные периоды Великой Отечественной войны.

В открытии выставки приняли участие помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра внутренних дел генерал-полковник полиции Владимир Кубышко, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, а также руководители подразделений центрального аппарата ведомства.

«Подобные выставки мы проводим регулярно, и они посвящены разным датам в истории нашей страны. Отрадно, что наши сотрудники, приходя на работу, могут познакомиться с такой замечательной экспозицией, которая посвящена Великой Победе, и благодаря такой экспозиции они никогда не забудут подвиг наших предшественников и их вклад в победу нашей страны», — подчеркнула Волк.

После церемонии открытия выставки в конференц-зале МВД России состоялось занятие с руководящим составом подразделений центрального аппарата и территориальных органов министерства. Представители регионов принимали участие в мероприятии в формате видео-конференц-связи.

Уточняется, что выставка будет работать до 16 мая.

15 апреля заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в апреле в столичных музеях откроется более 50 экспозиций, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Все выставки посвятят мужеству и стойкости защитников страны.