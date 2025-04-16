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В Большом театре состоялась VII церемония вручения премии BraVo

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Фото: пресс-служба «Русской Медиагруппы»
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15 апреля на Исторической сцене Большого театра прошло одно из самых долгожданных событий этого года — церемония вручения премии BraVo. Событие, которое объединяет выдающихся исполнителей классического искусства со всего мира.

Представители из разных стран приезжают в Большой театр каждый год, чтобы выступить на сцене. Торжественной церемонии предшествовала эксклюзивная выставка. В Белом зале была представлена редчайшая картина Василия Кандинского «Сумерки. Тунис» из коллекции тунисского коллекционера картин Кандинского и Рубцова Меди Дусса. Полотно оживил искусственный интеллект, благодаря чему стало возможным увидеть этапы создания этой работы. В Императорском фойе гостей премии ждала экспозиция императорского фарфора, возвращенная на Родину меценатом и общественным деятелем Владимиром Голубевым. Это легендарные «военные» тарелки времен царствования Александра I и Николая I.

«Эти шедевры — не просто произведения искусства, а символы мощи и доблести русской армии, воплощенные в хрупком, но вечном материале, — подчеркнул меценат. — Каждая тарелка, каждая ваза с батальными сценами и военными символами прославляла подвиги русских солдат, напоминая о величии Отечества».

Владимир Голубев также рассказал о желании возродить традицию создания на Императорском заводе военных тарелок, которые будут прославлять военные подвиги России прошлых лет и сегодняшнего дня. Выставку посвятили объявленному президентом России Владимиром Путиным Году защитника Отечества. Приветственное слово президента открыло и церемонию на сцене Большого театра.

«Ваше традиционное мероприятие по праву считается ожидаемым и по-настоящему праздничным событием в культурной жизни столицы, — подчеркнул Владимир Путин в своем обращении. — Оно славится насыщенной программой, дружеской, одухотворенной атмосферой, объединяет на легендарной сцене Большого театра талантливых артистов из России и других государств, среди которых яркие представители музыкального, балетного, оперного искусства. Уверен, что сегодняшний вечер пройдет на высокой творческой ноте и надолго запомнится его участникам и гостям. И конечно, внесет созидательный вклад в укрепление международных гуманитарных связей».

Ведущими церемонии выступили Елена Север и Вячеслав Макаров.

В этом году премия стала кульминацией празднования 25-летия Radio Monte Carlo. И церемония объединила классику и хиты, звучащие на волнах радиостанции. Ария Лауретты из оперы «Джанни Скикки» Джакомо Пуччини и «Умирающий лебедь» Камиля Сен-Санса соседствовали на одной сцене c Moon river Генри Манчини и «Верните память» в исполнении Елены Север. Одна из легендарных классических композиций Антонио Вивальди — «Лето» из цикла концертов «Времена года» — прозвучала в современной обработке в исполнении трех пианистов Bel Suono. А одним из самых трогательных моментов церемонии стала тема саундтрека из фильма «Список Шиндлера» в исполнении солиста Imperial Orchestra Владимира Солуянова, впервые вышедшего на Историческую сцену, и симфонического оркестра Большого театра. Под звуки скрипки на сцене появились черно-белые фото военных лет.

По традиции премия BraVo объединила представителей десятков стран — от Индии до Сербии, от Японии до Беларуси. Участники мероприятия говорили самые теплые слова в адрес России.

Завершился грандиозный концерт выступлением всех лауреатов премии, исполнивших легендарную хоровую композицию «Славься» из оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя» в сопровождении хора Большого театра и хора Сретенского монастыря.

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