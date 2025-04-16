Пожароопасный сезон начался на территории Петербурга
В Санкт-Петербурге официально стартовал пожароопасный сезон. Соответствующее постановление подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.
По данным телеканала «78», количество природных пожаров может возрасти в связи с сжиганием сухой травы и мусора, а также разведением костров. Во время пожароопасного сезона вводится ряд ограничений на обращение с открытым огнем. При повышении температуры воздуха в Петербурге может быть введен особый противопожарный режим.
На прошлой неделе пожароопасный сезон стартовал в Хабаровском крае. Ситуация связана с установлением плюсовых температур. Пожарные и спасатели следят за ситуацией в лесах со стационарных пунктов, при помощи спутниковой системы, ведут патрулирование и авианаблюдение.