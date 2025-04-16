МВД Сирии сообщило о предотвращении госпереворота
Сирийское правительство предотвратило подготовку государственного переворота, который организовала группа офицеров бывшей сирийской армии. Об этом 16 апреля сообщил министр внутренних дел страны Анас Хаттаб.
«Планам заговорщиков был положен конец, благодаря усилиям наших органов безопасности и всего народа попытка переворота осталась в прошлом», — приводятся его слова на странице МВД Сирии в соцсети Facebook (принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).
Министр также сообщил о создании особого департамента для отлова преступников с помощью координации с другими ведомствами. Он пообещал жителям республики и в дальнейшем внимательно следить за их безопасностью.
Ранее, 30 марта, временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о формировании нового правительства «созидания и перемен» в стране. Он заявил, что в истории страны началась новая глава, и заверил, что не позволит коррупции проникнуть ни в какие государственные институты.