Ким Чен Ын открыл новый жилой квартал в Пхеньяне на 10 тыс. квартир
Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын открыл в Пхеньяне новый жилой квартал, в котором насчитывается 10 тыс. квартир. Об этом 16 апреля сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«15 апреля в торжественной обстановке состоялась церемония завершения строительства жилых домов на 10 тыс. квартир — третьей очереди жилищного строительства в районе Хвасон», — сказано в материале.
Как сообщает ЦТАК, на открытии также присутствовали премьер-министр КНДР Пак Тхэ Сон и другие члены правительства страны.
Кроме того, Ким Чен Ын пообщался с будущими жителями домов и извинился за задержку строительства жилого комплекса. Помимо этого, северокорейский лидер встретился со строителями, выразив уверенность в успешном исполнении планов по застройке района Хвасон.
Ранее, 29 января, лидер КНДР отчитал членов уездного партийного комитета за аморальное поведение, в том числе за распитие алкоголя. Члены партии, инспекторы Усиской уездной сельскохозяйственной инспекции, воспользовались своим служебным положением и получили приглашения на «увеселительное мероприятие».