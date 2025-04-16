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Ким Чен Ын открыл новый жилой квартал в Пхеньяне на 10 тыс. квартир

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Фото: KCNA via REUTERS
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Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын открыл в Пхеньяне новый жилой квартал, в котором насчитывается 10 тыс. квартир. Об этом 16 апреля сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«15 апреля в торжественной обстановке состоялась церемония завершения строительства жилых домов на 10 тыс. квартир — третьей очереди жилищного строительства в районе Хвасон», — сказано в материале.

Как сообщает ЦТАК, на открытии также присутствовали премьер-министр КНДР Пак Тхэ Сон и другие члены правительства страны.

Кроме того, Ким Чен Ын пообщался с будущими жителями домов и извинился за задержку строительства жилого комплекса. Помимо этого, северокорейский лидер встретился со строителями, выразив уверенность в успешном исполнении планов по застройке района Хвасон.

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Ранее, 29 января, лидер КНДР отчитал членов уездного партийного комитета за аморальное поведение, в том числе за распитие алкоголя. Члены партии, инспекторы Усиской уездной сельскохозяйственной инспекции, воспользовались своим служебным положением и получили приглашения на «увеселительное мероприятие».

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