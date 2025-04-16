Мужчина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Сочи, возбуждено уголовное дело. Об этом 16 апреля сообщило следственное управление Следственного комитета России (СУ СКР) по Краснодарскому краю.

По версии следствия, в арендованном жилье находились женщина с ребенком и ее сестра с супругом. Увидев пожар, соседи вызвали экстренные службы, женщинам удалось выбраться, разбив окно. После локализации пожара были найдены тела 32-летнего мужчины и девятилетнего мальчика. Одной из возможных причин возгорания считается короткое замыкание электропроводки.

«Следственным отделом по Хостинскому району города Сочи СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины и ребенка в результате пожара в домовладении (ч. 3 ст. 109 УК РФ)», — указано в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз.

В Башкирии 16 апреля из-за пожара в частном жилом доме погибли мужчина и женщина. Детали происшествия не известны. К ликвидации возгорания были привлечены 16 человек личного состава и шесть единиц техники.