Прокуратура запросила от 23 до 25 лет колонии для участников Таганской ОПГ
Прокуратура запросила у Московского городского суда от 23 до 25 лет колонии для участников Таганской организованной преступной группы (ОПГ). Об этом 16 апреля сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.
На скамье подсудимых 10 членов группировки: лидер Игорь Жирноклеев, Олег Русанов, Борис Третьяк, Дмитрий Юхневич, Игорь Балашов, Герман Гришин, Геннадий Лукьянов, Сергей Щербаков, Сергей Щукарев, Марат Янбухтин. По делу также проходил покойный Григорий Рабинович.
Прокурор просит приговорить Жирноклеева к 25 годам со штрафом 5 млн рублей. Такие же сроки и штрафы запрошены для Русанова и Третьяка, для Янбухтина — со штрафом 2 млн рублей.
Для остальных требуют от 23 до 24 лет колонии со штрафами от 2 млн до 5 млн рублей.
В зависимости от роли в ОПГ подсудимые признаны виновными в создании и участии в вооруженной банде и преступном сообществе, убийстве, похищениях, краже, грабеже, вымогательстве и незаконном обороте оружия.
Уголовное дело в отношении 11 фигурантов поступило в Мосгорсуд в 2021 году для рассмотрения по существу. Задержанный в 2019 году лидер Таганской ОПГ Григорий Рабинович 26 июня 2024 года умер в СИЗО в Москве. По словам источника «Известий», причиной смерти подсудимого, известного в криминальных кругах как Гриша Таганский, мог стать инфаркт. Мужчина скончался ночью в «Матросской тишине», не дожив до суда.