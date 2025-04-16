СМИ узнали о попытках европейских стран примирить Зеленского и Трампа
Дипломаты из Франции, Великобритании и Германии упорно думали над тем, как восстановить отношения президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа. Об этом 16 апреля сообщила газета Politico.
«Высокопоставленные дипломаты в Париже, Лондоне и Берлине ломали голову над тем, как попытаться восстановить сильно испорченные отношения между Трампом и Зеленским», — указано в публикации издания.
Кроме того, по данным Politico, французские дипломаты выступали в качестве посредников при согласовании текста «примирительного письма» главы киевского режима президенту США.
В ходе встречи Трампа и Зеленского в овальном кабинете Белого дома 28 февраля произошла словесная перепалка. Президент США обвинил украинского лидера в неуважительном отношении к Вашингтону. По его словам, глава киевского режима «играет с Третьей мировой войной» и не готов к урегулированию конфликта.