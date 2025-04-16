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Израиль выразил готовность стать посредником между Россией и Украиной
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Сюжет:

Израиль выразил готовность стать посредником между Россией и Украиной

Посол Израиля Гальперин заявила о готовности содействовать примирению РФ и Украины
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Фото: РИА Новости/Кристина Афанасьева
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Израиль с самого начала конфликта на Украине предлагал свои посреднические услуги Москве и Киеву и в настоящее время готов сыграть роль в примирении сторон. Об этом чрезвычайный и полномочный посол Государства Израиль в России Симона Гальперин рассказала в среду, 16 апреля.

«Израиль с самого начала заявлял о готовности содействовать примирению России и Украины, если обе стороны обратятся к нам с таким запросом», — сказала она в интервью Lenta.Ru.

По словам посла, российские и украинские власти до сих пор не обращались к израильскому руководству с подобной просьбой. При этом в Израиле продолжают надеяться на скорейшее урегулирование.

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Ранее в этот день депутат украинского парламента Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада поддержала продление военного положения в стране на 90 дней, передает НСН. За высказались 357 депутатов и один выступил против — Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Верховная рада также согласилась с продлением на 90 дней всеобщей мобилизации, сообщает 360.ru.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после достижения режима прекращения огня с Россией может закончиться и военное положение. По его мнению, без гарантий безопасности украинской стороне от западных стран прекращение огня невозможно.

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