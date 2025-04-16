Действовавший неделю лесной пожар ликвидировали в Забайкалье
В Читинском округе Забайкальского края ликвидировали крупный лесной пожар, действовавший в пади Мухор-Кондуй в течение недели. Об этом сообщает региональное министерство природных ресурсов.
Площадь лесного пожара составила 14 тыс. га. В его тушении были задействованы 77 лесных пожарных и 16 единиц техники.
Как уточняет ИА ChitaMedia, на распространение огня в пади Мухор-Кондуй существенно повлиял ветер, порывы которого достигали 30 м/с. Тушение проходило в тяжелейших условиях.
Также в минприроды Забайкалья заявляют о ликвидации еще одного пожара в Читинском округе. Огонь в районе Карповки остановили на площади 1 тыс. га.
С 7 апреля в связи с природными пожарами в Забайкальском крае действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера.