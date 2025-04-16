ВСУ за сутки потеряли до 160 боевиков на курском направлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 160 боевиков в Курской области за сутки. Об этом 16 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, пять автомобилей», — сказано в сообщении ведомства.
Помимо этого российские военнослужащие поразили три артиллерийских орудия, два зенитных ракетных комплекса «Стрела-10», две станции радиоэлектронной борьбы и две радиолокационные станции противовоздушной обороны.
В ведомстве добавили, что группировка войск «Север» в ходе наступательных действий нанесла поражение формированиям нескольких бригад ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня в приграничье Курской области.
15 апреля в Минобороны сообщили, что расчет гаубицы Д-30 поразил опорные пункты с живой силой ВСУ в курском приграничье. Разведчики обнаружили украинских боевиков, когда они стягивали свои подразделения в лесной массив. После артиллеристы получили приказ уничтожить цели.