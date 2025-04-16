Политолог назвал смертельным для Ирана потенциальный отказ от ядерной программы

Потенциальный отказ Ирана от ядерной программы, на котором настаивают США для подписания нового соглашения между странами, видится Тегерану нежелательным и может стать «смертельным» для государства. Об этом 16 апреля заявил в беседе с «Известиями» старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.

В этот день глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что соглашение с Соединенными Штатами возможно только в случае, если Вашингтон прекратит настаивать на ликвидации иранской программы по обогащению урана. По его словам, эта тема не подлежит обсуждению.

«Как показывал опыт КНДР с одной стороны и Ливии с другой стороны, только обладание ядерным оружием может стать надежной гарантией невмешательства внешних акторов во внутренние дела суверенного государства. И в этих условиях отказ от ядерной программы видится для иранского руководства нежелательным и смертельным», — заявил политолог.

Сложность переговорного процесса заключается в том, что стороны должны пойти на компромисс, то есть на взаимную доступность, подчеркнул Лукьянов.

«Всё равно следует принимать во внимание отсутствие глубины стратегического доверия между сторонами. Поэтому Иран говорит устами разных своих спикеров о необходимости включения в этот переговорный процесс третьих стран, способных выступать гарантами соблюдения соглашения», — подчеркнул эксперт.

По его словам, на эту роль могут быть предложены Россия и Китай, а не страны Запада — их не будут рассматривать в соответствующем качестве из-за потери доверия.

Также политолог отметил, что Израиль является стороной, которой выгоден негативный исход переговоров.

«Речь идет, конечно, в первую очередь о нынешнем военно-политическом руководстве Израиля, которое продолжает настаивать на необходимости нанесения комплексного удара по ядерной инфраструктуре Ирана. Успешный исход переговоров видится для Израиля крайне неблагоприятным и не отвечающим долгосрочным интересам безопасности государства Израиль», — заключил он.

Ядерная сделка была подписана в 2015 году Ираном, Россией, США, Великобританией, Францией, Китаем и Германией. Она подразумевала отмену антииранских санкций в обмен на ограничение Тегераном своей ядерной программы. В 2018 году американский лидер Дональд Трамп подписал указ о выходе США из сделки, а также вновь ввел санкции в отношении Ирана. Тегеран, в свою очередь, отреагировал на это поэтапным отказом от ряда обязательств, которые предусматривались соглашением.

В конце марта 2025 года Трамп пригрозил Ирану военной атакой и вторичными пошлинами, если Тегеран не заключит соглашение с Вашингтоном по вопросу ядерной программы.

12 апреля в Маскате делегации Ирана и США провели первый раунд переговоров, встреча касалась иранской ядерной программы и американских санкций. Стороны условились продолжить контакты 19 апреля для обсуждения возможного соглашения.

16 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия могла бы стать одним из гарантов соглашения между Ираном и США по иранской ядерной программе, однако это будет зависеть от дальнейшего хода переговоров между Вашингтоном и Тегераном.