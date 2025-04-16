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Экономист спрогнозировал дальнейшее укрепление рубля на мировой арене

Экономист Чирков: рубль имеет все шансы продолжить рост
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Рубль остается недооцененной валютой и имеет все шансы продолжить рост. Таким мнением в беседе с «Известиями» 16 апреля поделился доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

Ранее сообщалось, что российский рубль демонстрирует рекордный рост, укрепившись к доллару США сильнее всех мировых валют.

«С моей точки зрения, укрепление рубля было вполне закономерно. Рубль на сегодняшний день является недооцененной валютой мира. Особенно выравнивание дисбалансов стало активно происходить, учитывая слабость некоторых резервных валют, в первую очередь американского доллара», — отметил Чирков.

По мнению специалиста, у российской валюты есть все перспективы для дальнейшего укрепления в долгосрочной тенденции.

«Граждане, финансовые организации или юридические лица, которые держали свои сбережения в российских рублях, вдобавок к укреплению рубля могли получать еще и доходность, либо оформляя вклады под высокие проценты, либо покупая облигации, выпущенные в России. Учитывая высокие процентные ставки, реальная доходность могла бы быть значительной», — подчеркнул экономист.

Кроме того, эксперт отметил, что при наличии свободных средств высокие ставки стимулируют инвестиции в депозиты и облигации.

«Если есть свободные средства, то при условии существования высоких процентных ставок эти деньги уходят в депозиты или на приобретение корпоративных и государственных облигаций», — подытожил Чирков.

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8 апреля Центральный банк (ЦБ) России сообщил, что курс рубля укрепился в марте благодаря хорошему торговому балансу и спросу на рублевые активы. При этом отмечается, что в силу геополитической ситуации и сигналов о сохранении жесткой кредитно-денежной политики индекс Мосбиржи показал отрицательную динамику по итогам марта.

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