NYT узнала о плане Госдепа США закрыть ряд посольств и консульств
Государственный департамент США рассматривает возможность закрытия почти 30 дипломатических представительств за рубежом. Об этом 15 апреля сообщила газета The New York Times со ссылкой на документ, оказавшийся в ее распоряжении.
«Администрация [президента Соединенных Штатов Дональда] Трампа рассматривает планы по закрытию 10 посольств и 17 консульств, а также сокращению или консолидации персонала нескольких других иностранных миссий», — указано в публикации.
Среди стран, где могут быть закрыты дипломатические представительства, Мальта, Люксембург, Лесото, Республика Конго, Центрально-Африканская Республика (ЦАР), Южный Судан, Эритрея, Гамбия, Мальдивы и Гренада. Также обсуждается полное закрытие или значительное сокращение работы посольства в Сомали и Центра дипломатической поддержки в Багдаде.
Кроме того, под угрозой закрытия находятся консульства во Франции, Германии, Боснии и Герцеговине, Греции, Италии, Португалии, Великобритании, Камеруне, Индонезии, Южно-Африканской Республике (ЮАР) и Республике Корея.
Как отмечает издание, если эти планы будут реализованы, США могут уступить Китаю первенство по количеству дипломатических представительств в Европе, Африке и Восточной Азии.
Телеканал NBC News 12 февраля сообщил, что Трамп намеревается закрыть ряд американских консульств и дипломатических представительств в странах Европы, Канады, Мексики и на некоторых островах в Тихом океане с целью сокращения расходов Госдепа. Уточняется, что американский лидер уже ознакомился со списком консульств.