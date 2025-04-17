Заммэра Москвы Сергунина отметила интерес горожан к сервису «Вместе с культурой»

За четыре года жители Москвы провели свыше 50 тыс. мероприятий с помощью сервиса «Вместе с культурой». Он позволяет арендовать около 1,5 тыс. городских пространств: залы для концертов и киносеансов, площадки для выставок и мастер-классов, аудитории для бизнес-встреч и презентаций, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Сервис объединяет десятки библиотек, музеев и других культурных учреждений более чем в 120 районах столицы. Мы видим, что проект пользуется популярностью: только с начала года помещения в нем забронировали больше 8,5 тыс. раз», — отметила Сергунина.

Особенно часто арендуют театральную гостиную в Доме Н.В. Гоголя. В помещении, рассчитанном на 80 человек, есть рояль и декоративный камин, проектор с экраном, акустическая система и профессиональные софиты. Здесь можно провести концерт, лекцию, семинар или конференцию.



Также востребована Тургеневская гостиная в библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева. Пространство подходит для организации творческих встреч, благотворительных вечеров и литературных чтений.

Популярной площадкой для проведения мастер-классов, лекций и семинаров стала мастерская Центральной городской молодежной библиотеки имени М.А. Светлова. Здесь могут одновременно находиться до 25 человек.

На странице каждой локации доступна информация о ее техническом оснащении, наличии интернета, парковки, мест для погрузки и разгрузки. Для аренды нужно подать онлайн-заявку. Ее рассмотрят в течение четырех дней.