Реклама
Прямой эфир
Мир
В США заявили о способных изменять время и пространство технологиях
Происшествия
В Ивановской области сообщили об отражении атаки БПЛА
Общество
Мошенники начали взламывать «Госуслуги» через функцию демонстрации экрана
Происшествия
Пожар на производстве лодок из ПВХ в Уфе локализовали на площади 800 кв. м
Мир
В Британии опровергли прекращение отношений с КНР из-за давления США
Общество
МВД России пресекло производство контрафактной бытовой химии в Тульской области
Происшествия
Площадь пожара в цеху в Курске увеличилась до 17 тыс. кв. м
Спорт
«Вашингтон» Овечкина сыграет с «Монреалем» Демидова в первом раунде плей-офф НХЛ
Общество
В МВД сообщили о длительном расследовании в отношении экс-губернатора Смирнова
Мир
СМИ допустили снятие Трампом санкций против РФ ради урегулирования на Украине
Общество
Задержан экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов
Экономика
В Россельхозбанке сообщили о росте выручки в агросекторе РФ
Общество
Больше половины россиян используют диалектизмы при онлайн-покупках
Мир
Железнодорожное сообщение между Приморьем и КНДР откроют 8 мая
Общество
«Известия» подарили газеты от 9 мая 1945 года лучшим первичным организациям ветеранов
Армия
Операторы FPV-дронов Росгвардии уничтожили две Bradley ВСУ на сумском направлении
Авто
Четверть россиян не имеют водительских прав и не планируют их получать

Заммэра Москвы Сергунина отметила интерес горожан к сервису «Вместе с культурой»

0
EN
Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

За четыре года жители Москвы провели свыше 50 тыс. мероприятий с помощью сервиса «Вместе с культурой». Он позволяет арендовать около 1,5 тыс. городских пространств: залы для концертов и киносеансов, площадки для выставок и мастер-классов, аудитории для бизнес-встреч и презентаций, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Сервис объединяет десятки библиотек, музеев и других культурных учреждений более чем в 120 районах столицы. Мы видим, что проект пользуется популярностью: только с начала года помещения в нем забронировали больше 8,5 тыс. раз», — отметила Сергунина.

Особенно часто арендуют театральную гостиную в Доме Н.В. Гоголя. В помещении, рассчитанном на 80 человек, есть рояль и декоративный камин, проектор с экраном, акустическая система и профессиональные софиты. Здесь можно провести концерт, лекцию, семинар или конференцию.

Также востребована Тургеневская гостиная в библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева. Пространство подходит для организации творческих встреч, благотворительных вечеров и литературных чтений.

Популярной площадкой для проведения мастер-классов, лекций и семинаров стала мастерская Центральной городской молодежной библиотеки имени М.А. Светлова. Здесь могут одновременно находиться до 25 человек.

На странице каждой локации доступна информация о ее техническом оснащении, наличии интернета, парковки, мест для погрузки и разгрузки. Для аренды нужно подать онлайн-заявку. Ее рассмотрят в течение четырех дней.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025