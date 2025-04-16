«Роснефть» провела автопробег в Красноярском крае к 80-летию Великой Победы
Компания «РН-Ванкор» (добывающий актив «Роснефти») организовала автопробег в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Как рассказали в пресс-службе «Роснефти», маршрут автопробега пролегал через ключевые объекты проекта «Восток Ойл». Автомобили со Знаменем Победы преодолели расстояние более тысячи километров — от Ванкорского месторождения до порта «Бухта Север» на берегу Карского моря.
Одним из пунктов маршрута стал поселок Диксон — самый северный населенный пункт России. Здесь во время Великой Отечественной войны шли бои — в августе 1942 года в Карском море развернулось одно из самых северных сражений.
Участники мероприятия делали остановки на производственных объектах, где поделились с коллегами воспоминаниями о своих родных, участниках Великой Отечественной войны, и почтили их память минутой молчания. В порту «Бухта Север» нефтяники в память о героизме советских воинов-североморцев возложили цветы к Мемориалу в честь 80-летия обороны Диксона.