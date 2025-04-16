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Россияне стали меньше интересоваться автокредитами

Эксперт Гамзаев: количество заявок на автокредиты снизилось в России
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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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По итогам I квартала наблюдается снижение доли одобряемости автокредитов, рассказал «Известиям» директор кредитного направления в финансовом маркетплейсе «Сравни» Магомед Гамзаев 16 апреля. Показатель упал в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. По данным сервиса, количество заявок на автокредиты тоже уменьшилось: количество заявок снизилось в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

«Заемщики в условиях текущих реалий начинают переключаться на более доступные автомобили. При этом наблюдается рост спроса на новые автомобили, что обусловлено действующими специальными программами производителей, направленными на стимулирование продаж», — добавил эксперт.

Также он рассказал про льготный автокредит — программу господдержки, которая направлена на стимулирование спроса на новые автомобили. В рамках этой программы покупатели могут рассчитывать на скидку. В 2025 году акцент делается на поддержку отечественного автопрома, а также автомобилей, произведенных или адаптированных для эксплуатации в России.

«Программа охватывает автомобили стоимостью до 2 млн рублей, включая такие марки, как LADA, UAZ, ГАЗ и другие. Для участия в программе необходимо соответствовать нескольким условиям. Прежде всего вы должны быть гражданином России и впервые приобретать автомобиль в кредит. Также важно выбрать автомобиль, который участвует в программе, и иметь стабильный доход, позволяющий в дальнейшем погасить кредит», — напомнил Гамзаев.

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Базовая скидка на новый авто в рамках программы составляет 20% от его стоимости, но для определенных категорий граждан она может достигать 35% благодаря дополнительным субсидиям.

При решении оформить автокредит важно тщательно изучить все условия договора и убедиться, что выбранный автомобиль соответствует требованиям программы, подчеркнул эксперт.

«С учетом текущих тенденций и прогнозов можно ожидать, что к концу 2025 года объемы выдачи автокредитов продолжат оставаться на низком уровне с возможным снижением еще на 10–15% по сравнению с 2024 годом. В 2026 году, если экономическая ситуация не изменится, а процентные ставки останутся высокими, мы можем увидеть дальнейшее снижение выдач автокредитов», — заключил Гамзаев.

Ранее, 9 апреля, сообщалось, что в марте и в целом в I квартале 2025 года снизились продажи китайских авто на российском рынке. Суммарно все бренды из КНР в первый весенний месяц реализовали в РФ порядка 41 тыс. машин (–49%) и около 132 тыс. за I квартал (–32%). Доля авто из Китая вернулась к уровням двухлетней давности и впервые с начала 2023-го составила в марте текущего года 49,6%, следует из данных компании «Газпромбанк Автолизинг».

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