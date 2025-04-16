Юрист рассказал о частоте переселения туристов из отелей в разных странах

Туристы в Египте и других странах переезжают в другие места отдыха из-за антисанитарии или неготовности отеля примерно в 10—25% случаев. Об этом 16 апреля «Известиям» рассказал юрист Эдуард Шалоносов.

Комментируя сообщения о переселении 300 граждан РФ из отеля в египетской Хургаде, он указал на то, что строительство большинства отелей не завершено — их постоянно реконструируют. По мнению юриста, большая часть мест отдыха в стране не готовы к приему постояльцев.

«Страна Египет — это, в принципе, бедная страна, и она живет несколько иными экономическими канонами. И для нее нормально не работать восемь часов электричеству и так далее», — отметил Шалоносов.

Юрист также рассказал, как не попасть в подобную ситуацию. По его словам, для начала туристу следует зайти в карты и проверить сведения об отеле. У туристического оператора следует узнать ведутся ли ремонтные работы в здании, есть ли там электричество и горячая вода.Также может помочь разговор с близкими — возможно, раньше они бывали в местах отдыха, куда человек планирует отправится.

Если турист все же переселился в другой отель, то необходимо закрепить переезд заявлением, попросить у туроператора о пересчете стоимости отдыха и вернуть деньги. В случае невыполнения последнего пункта необходимо обратиться в суд.

Ранее в Сети появилась информация, что более 300 туристов из России экстренно переселили из отеля в Хургаде из-за антисанитарии и отсутствия электричества. Однако вице-консул РФ в Египте Никита Шилин опроверг информацию об экстренном характере переезда, отметив, что после поступления жалоб всем желающим предоставили возможность сменить место пребывания.