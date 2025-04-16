Оверчук назвал переход РФ на расчеты в торговле в нацвалютах свершившимся фактом

Переход России на расчеты в национальной валюте во внешней торговле — это уже свершившийся факт, доля таких платежей приблизилась к своему возможному максимуму. Об этом 16 апреля заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Вы знаете, конечно же, за последние годы, начиная с 2015-го, идет наращивание объемов торговли в национальных валютах. А за последние три года произошло резкое увеличение доли расчетов в национальных валютах», — сказал он.

Оверчук отметил, что с Китаем доля расчетов в национальных валютах достигла впечатляющих 95%, с государствами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — 93%, а с Белоруссией — 98%. Он назвал данные показатели «свершившимся фактом».

В августе прошлого года руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард рассказал «Известиям», что преимущество от использования во взаиморасчетах нацвалюты или дружественных РФ валют заключается в том, что такие трансакции не отслеживаются Западом в отличие от операций в долларах или евро.

Он уточнил, что, несмотря на сложности в оплатах, которые наблюдаются на протяжении 2024 года, товарооборот между РФ и КНР вырос на 1,8% в стоимостном выражении за первые полгода, если сравнивать с 2023-м.