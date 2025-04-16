ВС России поразили предприятие по производству боеприпасов и ремонту техники ВСУ
Российские военные нанесли поражение предприятию по производству боеприпасов и ремонту бронированной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 16 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«Нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту сборки безэкипажных катеров, предприятию по производству боеприпасов и ремонту бронетехники ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.
Также отмечается, что Вооруженные силы (ВС) РФ поразили пункты временной дислокации боевиков ВСУ в 139 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.
Кроме того, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 11 управляемых авиабомб JDAM, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и 223 украинских дрона самолетного типа.
Этим утром Минобороны сообщило об уничтожении пункта управления беспилотниками и расчета миномета украинской армии на южнодонецком направлении. По данным ведомства, артиллеристы группировки войск «Восток» нанесли по пункту управления дронами несколько ударов, при этом выстрелы корректировались в режиме реального времени.